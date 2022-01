Beatriz Valle dice que todavía no deciden si asistirán a reunión de la bancada de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada electa Beatriz Valle aseguró este jueves que algunos diputados todavía no han tomado la decisión de asistir o no a la reunión convocada por el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales.



"Tomaremos una decisión colegiada al respecto. Si debemos asistir o no debemos asistir a la reunión a la que ha convocado el partido a través de los medios de comunicación", dijo Valle.

La diputada además reiteró, en forma irónica, que la invitación se hizo a través de los medios de comunicación.



También aprovechó para cuestionar el acuerdo del Partido Libre y Salvador Nasralla, ya que según ella, la presidencia del Congreso Nacional se consigue con votos.



"A mí me parece que 'Mel' Zelaya y Xiomara Castro, nuestra presidenta, han actuado de una manera ética y correcta con respecto al acuerdo que se firmó con Salvador Nasralla. Se le entregó la designación presidencial, se le ha entregado la mitad del gobierno central, pero en el caso del Congreso Nacional no sé porque se obvió el proceso constitucional que debe llevar a una persona a la presidencia", reiteró.



Agregó que "nadie puede nombrar o designar presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso se elige con votos, así lo establece la Constitución de la República y nosotros creemos que el diputado que debe ocupar la presidencia es el que conjunte el mayor número de voluntades porque hay muchísimas leyes que tenemos que derogar".

El coordinador de Libre convocó a los 100 diputados electos -titulares y suplentes- a reunión para este jueves con el propósito de fijar la línea partidaria para votar por Luis Redondo, como presidente del Congreso Nacional, en cumplimiento de un acuerdo suscrito por el Partido Libre con el Partido Salvador de Honduras (PSH) en octubre del año pasado.



En el curso del día la cúpula del partido de izquierda ha estado tratando de establecer contacto con varios diputados que han mostrado su rebeldía para respaldar a la mandataria electa en el cumplimiento del acuerdo.



Los diputados, entre los cuales están Beatriz Valle, Jorge Cálix, Edgardo Castro y Marco Eliú Girón, han expresado su inconformidad porque no es posible que un partido mayoritario le dé la presidencia del Congreso a un partido minoritario.

