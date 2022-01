Matan a conductor de mototaxi y al empleado de una droguería en distintos hechos en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos jóvenes de 25 años de edad fueron asesinados la noche del sábado en diferentes hechos en la capital de Honduras.



El primero fue identificado como Mario Reyes, quien residía en la colonia Iberia, pero laboraba como conductor de una mototaxi en la colonia Torocagua en Comayagüela, que junto a Tegucigalpa componen el Distrito Central.



Según versiones de sus familiares, el hombre fue interceptado por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones sin mediar palabra.

Tras ser alertados del ataque que había sufrido, sus parientes llegaron al oscuro sector para intentar salvarle la vida, por lo que fue llevado con heridas de gravedad hasta el Hospital Escuela, pero lamentablemente expiró en el camino.



El segundo fallecido en un hecho violento en la capital fue identificado como Norman Estrada, quien se desempeñaba en una droguería. Según versiones recabadas por las autoridades policiales, Estrada llegó hasta un bar para compartir con algunos amigos, pero cuando menos lo esperaba, hombres armados ingresaron al recinto y le dispararon.



El hecho violento se produjo en la colonia Bella Vista, desde fue trasladado al Hospital Escuela, pero murió estando en la sala de emegencias del principal centro médico.

Violencia en el interior del país

Al mismo tiempo, en otro sector del país, un hombre fue asesinado de múltilpes disparos y su cuerpo fue dejado cerca de una iglesia de la zona.



El hecho violento se registró en horas de la noche en la aldea El Jarín en Comayagua, departamento del mismo nombre.



La víctima quedó tendida sobre la calle, precisamente frente a una reconocida iglesia del sector. Vecinos se aprestaron para tratar de identificarlo, pero declararon que el ahora occiso no residía en el lugar.



Además, no portaba documentos personales, por lo que no fue posible identificarlo en el lugar donde ocurrió el ataque violento. Agentes de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) llegaron para acordonar la escena y realizar las pesquisas correspondientes, a la espera del personal forense para el levantamiento del cuerpo.



Mientras que esta mañana, se registró la muerte violenta de un hombre en el sector de Valle Arriba, municipio de Olanchito, departamento de Yoro, quien fue hallado sin vida a inmediaciones de una propiedad.



La víctima fue identificada como Juan Emilio Ramírez, quien era residente en un sector aledaño. Las causas del ataque violento se desconocen.

