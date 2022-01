DPI: Videos descartan que Angie Peña haya sufrido un secuestro

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, manifestó este sábado que desde la Policía Nacional descartan que la joven Angie Peña -desaparecida desde el pasado 1 de enero en Roatán, Islas de la Bahía- haya sido víctima de un secuestro y que hay videos que muestran que la joven sufrió un accidente en alta mar.



De acuerdo con Martínez, existen videos que muestran que la joven sufrió un accidente cuando se conducía en una moto acuática por la bahía de Roatán, por lo que la hipótesis que señala que habría sido víctima de un rapto quedaría descartada.

"Hay videos que descartan que Angie Peña haya sido raptada. Todo nos indica que su desaparición corresponde a un accidente en alta mar", señaló Rommel Martínez.



Por otra parte, Walter Peña, padre de Angie, cuestionó el hecho de que se trate de un accidente, ya que en la zona se encontraban pescadores, veleros y demás personas que pudieron auxiliar a su hija en el momento.



"Si mi hija sufrió un accidente, ¿por qué nadie vio nada? Allí habían veleros, pescadores, más personas. Además, esas motos acuáticas no se pueden hundir", cuestionó Peña.



Asimismo, la familia de Angie no pierden la esperanza de encontrarla viva o muerta y tampoco descartan que esté en tierra.



"Hasta no agotar instancias, no descartaré que mi hija esté en tierra, que esté viva. Quiero encontrar a mi hija, viva o muerta", puntualizó el acongojado padre.

Realizan búsqueda con submarino

Esta mañana se sumó a las labores de búsqueda y rastreo de la joven de 22 años un submarino que registrará la zona en donde fue vista por última vez en búsqueda de indicios para dar con su paradero.



De esta manera, las autoridades y equipos privados, realizan labores de búsqueda por aire, tierra, mar y ahora submarino para poder encontrar a Angie Peña, quien desapareció el pasado 1 de enero cuando disfrutaba de sus vacaciones en Roatán.



Hasta el momento los equipos de búsqueda no descartan ninguna de las hipótesis acerca del posible paradero de la joven.

