Padre de Angie Peña desmiente hallazgo de cuerpo en las costas de Belice

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- La búsqueda de Angie Samantha Peña se desplazó hasta aguas internacionales y este jueves se informó que un cuerpo fue hallado en la costa de Belice y que podría ser de ella, sin embargo, Walter Peña, papá de la joven, aseguró que fue una falsa noticia.



"Ya fue confirmado por parte de Copeco que es una falsa noticia... una especulación, que hay personas que sacan a la luz cualquier información solo por tomar protagonismo, pero es completamente falso", expresó Peña durante una entrevista con Hoy Mismo.

LEA TAMBIÉN: ¿Quiénes han sido interrogados en la búsqueda de Angie Peña?



Asimismo, señaló que está lleno de esperanza y que seguirá buscando a su hija. "No hay indicios de que mi hija se encuentre en altamar. No hay indicios de la jet ski, de cuerpo, de una prenda... vestimenta... no se encuentra absolutamente nada", contó.



El padre de Angie dice que se ha hecho un barrido, humanamente posible, para encontrar a su hija, por lo que solicita a las autoridades que la busquen por tierra por si fue raptada.

VEA: Mamá de Angie pide ayuda a Xiomara Castro: "Por favor, usted es madre y comprende mi dolor"



"Hago un llamado a todas las autoridades locales, municipales y nacionales para que me ayuden en la búsqueda en tierra.. por si pudo ser objeto de algún tipo de rapto o de algún tipo de trata por personas inescrupulosas que vienen a este tipo de zonas turísticas por niñas bonitas para poder delinquir", manifestó.

¿Qué pasó?

La joven hondureña Angie Samantha Peña llegó a Roatán, Islas de la Bahía, para disfrutar de unas memorables vacaciones de fin de año en uno de los paraísos más hermosos de Honduras y el mundo.



El 1 de enero de 2022 alquiló una moto acuática y salió a recorrer el mar, ya lo había hecho antes, ¿qué podía salir mal? La joven se fue al mar, pero tras varias horas de no regresar, Angie fue reportada como desaparecida y ahí comenzó su angustiante búsqueda.

ADEMÁS: DPI en sexto día de búsqueda de Angie Peña: "Todo indica que es una situación accidental”



Autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Cuerpo de Bomberos y otros entes, desplegaron la búsqueda de la joven, pues se sabe que cada minuto es vital para el rescate en altamar.



Sin embargo, tras casi 6 días de rastreo, la joven no ha podido ser hallada, ni tampoco el vehículo acuático en el que se conducía.



Varias personas se han unido a su búsqueda por el mar, aunque sus familiares no descartan un rapto. ¿Cómo es posible que el mar no haya expulsado su cuerpo si se ahogó?



La joven es buscada por cielo y mar además se han cruzado la frontera para dar con su paradero, pero no aparece.