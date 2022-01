Desaparecen dos pescadores en Utila, Islas de la Bahía

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Dos hombres fueron reportados como desaparecidos en las últimas horas en el municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.



Uno de los desaparecidos responde al nombre de Ramiro Edilberto Torres (56) y el segundo fue identificado únicamente como Abner, quienes habrían salido a pescar la tarde del 31 de diciembre de 2021, pero nunca regresaron.



Una mujer, que dijo ser hermana de Torres, solicitó ayuda a las autoridades de rescate de los entes en Honduras para que busquen a los dos desaparecidos, pues la angustia se apodera de ella y del resto de sus familiares al no tener idea de su paradero ni de su estado de salud.

"Yo les hago el llamado a las autoridades que nos ayuden a encontrar a mi hermano y al otro muchacho porque no sabemos nada de ellos, mi corazón ya no puede, ya no aguantamos esta desesperación", declaró al canal HCH.



Según la fémina, la desaparición ocurrió el 31 de diciembre, pero fue hasta el 2 de enero cuando se enteraron, pues Ramiro Edilberto vive solo en compañía de un amigo en la isla.

Tres desaparecidos en el Caribe hondureño

La desaparición de los dos pescadores ocurre al mismo tiempo que la de la joven Angie Samantha Peña (22), quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de enero, cuando disfrutaba de las vacaciones de Año Nuevo junto a su familia, en la paradisíaca playa de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.



La joven originaria y residente en Tegucigalpa desapareció tras abordar una moto acuática y adentrarse en las aguas de la zona turística.



Desde entonces, las autoridades han intensificado la búsqueda por agua y aire para intentar dar con su paradero, sin embargo, hasta el momento no hay señales de ella.

