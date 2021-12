"Choco" Lozano estará más de un mes de baja por lesión con el Cádiz

CÁDIZ, ESPAÑA.- Malas noticias para el hondureño Anthony "Choco" Lozano, este sábado el Cádiz confirmó que sufre de una rotura fibrilar en el esquitiobial, la cual lo mantendrá alejado de las canchas por más de un mes.



El "Choco" sufrió la lesión el pasado fin de semana en el partido en el que su equipo empató sin goles ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, teniendo que retirarse de la cancha mientras el encuentro seguía en disputa.

La baja de Lozano supone un grave problema para el técnico del conjunto andaluz, Álvaro Cervera, quien tiene contemplado al catracho como su delantero principal en una temporada en donde el club atraviesa por serios problemas de descenso.



Justo cuando el "Choco" pasaba por un gran momento en el fútbol español se perderá cuatro partidos, entre ellos tres importantes en LaLiga y uno de Copa del Rey.



“El Cádiz disfruta de su semana de vacaciones de Navidad. Sin embargo, uno de los futbolistas salió del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una lesión que le impidió finalizar el encuentro. Tal y como anunciaron en Radio Cádiz, el delantero catracho sufre una pequeña rotura fibrilar. Es el delantero con mayor garantía del equipo actualmente”, informó por la mañana el diario As.

Dolor de cabeza para el Cádiz

Cádiz pierde al "Choco" Lozano para medirse al Sevilla, Osasuna y muy probablemente ante el Espanyol, sumado al encuentro a partido único por la Copa del Rey ante el Fuenlabrada.



“Esta baja causará dolores de cabeza al técnico Álvaro Cervera, ya que, actualmente, el hondureño es el delantero que más en forma se encuentra. Su puesto, todo apunta, a que será ocupado por Álvaro Negredo, que suele ser el que sustituye a Lozano en los partidos. También el entrenador cuenta en sus filas con Rubén Sobrino, Osmajic y Andone. Sin embargo, estos dos últimos jugadores no están contando con mucho protagonismo”, señaló As.



De esta forma, Álvaro Cervera se ve obligado a echar mano de otros futbolistas ofensivos ante la ausencia de su atacante en mejor forma en este tramo de la temporada en donde el Cádiz ocupa empezar a sumar puntos para no quedarse rezagado en el tema del descenso.

