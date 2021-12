Desgarrador relato de parientes de hondureños que murieron intoxicados en Minnesota

CORTÉS, HONDURAS.-Entre el desconsuelo y la desesperación, la familia de Elder Castillo -hondureño que murió intoxicado por monóxido de carbono- relató este lunes los duros momentos que han atravesado desde que se enteraron del trágico suceso ocurrido en Minnesota, Estados Unidos.



Nelson Castillo, hermano de Elder, concedió una entrevista a Hoy Mismo y relató cómo se enteraron del terrible deceso.



"Cuando me dieron la noticia fue como un balde de agua fría, fue algo duro, porque ellos eran el sustento de esta familia. Ellos se fueron con esa meta de superarse y superarnos a nosotros porque aquí no había nada, somos gente luchadora", dijo.



"El primer hemano mío se fue hace unos ocho años y el otro hermano mio deja tres niños acá. Ya había dicho que aquí no hallaba para dónde agarrar, lo que duele mucho es que sí le costó llegar", lamentó Castillo.



Según relató el acongojado hombre, ellos se enteraron el pasado fin de semana. "Un cuñado de mi hermano me llamó y me dijo 'mire Nelson tengo malas noticias, ahorita llegué a la casa y estaban todos tirados, mi hermana estaba tirada en la sala y otros en los cuartos'".

"Sentí que se me cayó el mundo, fue dura esa noticia porque nadie se espera una noticia así. Se perdió casi la mitad de la familia, estamos muy heridos y necesitamos verlos por última vez", dijo entre lágrimas.



Nelson recordó que la última vez que habló con ellos fue el pasado jueves, cuando su hermano le estaba diciendo que antes de Navidad les enviaría dinero. "Vos sabés que ahorita no he podido estar estable aquí porque acabo de llegar y lo demás será para apoyar al tío que acaba de salir de una operación y ahorita estamos recolectando algo", fue lo último que le dijo.



Por otra parte, la madre de tres de los fallecidos, Teodora Castillo, se encuentra sumida en el dolor luego de conocer la terrible noticia.



"No lo esperábamos. Eran los únicos que nos ayudaban a nosotros, nos apoyaban en todo mis hijos. Esperamos los cuerpos, que los puedan repatriar o que nos den una visa para poder ir nosotros allá", clamó la devastada madre.



Entre lágrimas recordó que uno de sus nietos le contó la tragedia a pesar de que se habían puesto de acuerdo no decirle nada para no preocuparla.



"Necesito ayuda para que me manden los cuerpos, por favor, aquí los queremos enterrar en su pueblo", solicitó a las autoridades.

Tragedia en Minnesota

La tragedia golpeó en las últimas horas a los habitantes de Moorhead, Minnesota, Estados Unidos. Siete hondureños, todas de una misma familia -un matrimonio, sus tres hijos, un tío y una sobrina- murieron al intoxicarse con monóxido de carbono mientras dormían en su vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Belin Humberto Hernández -esposo-, Marleny Jackeline Pinto -esposa- y sus hijos Breylin Fabela, Mike Bradley y Marbeli Hernández.

También murió Elder Noé Hernández Castillo, hermano de Belin Humberto Hernández y Mariela Pinto, sobrina de Marleny Pinto. Los infortunados son oriundos de Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés.

