Kim Kardashian aprueba primer examen para convertirse en abogada

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian está un paso más cerca de hacer realidad su sueño de convertirse en abogada luego de aprobar, tras tres intentos, un examen de derecho en California.



Fue a través de su cuenta de Twitter que la estrella de telerrealidad dio a conocer la noticia. "Pasé el examen", escribió refiriéndose a la prueba de primer año de derecho exigida en California a los candidatos que no tienen un diploma universitario.



Kim Kardashian, de 41 años, ha estudiado en la universidad Pierce College de Los Ángeles pero no ha obtenido su título.

La socialité aseguró que en dos años hizo el examen tres veces y fue esta última vez que logró pasarlo, a pesar de haberse sometido al mismo mientras estaba contagiada de covid-19 y con altas temperaturas.



"Para quien no conoce mi camino en la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me vino dado (...) Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me reforcé y estudié más duro y probé de nuevo, hasta que lo hice", dijo.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ