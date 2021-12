Romeo Vásquez gana en EE UU por error en sistema TREP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La victoria preliminar del candidato de la Alianza Patriótica, Romeo Vásquez Velásquez, en Estados Unidos se debe a un error en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



En el acta digital a nivel presidencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede observar que en los resultados de los escrutinios del 28 de noviembre el general en condición de retiro no recibió ningún voto.



Los únicos aspirantes que lograron marcas fueron Xiomara Castro, de Libertad y Refundación (Libre), Nasry Asfura, del Partido Nacional, y el liberal Yani Rosenthal.

No obstante, en el portal del CNE Vásquez Velásquez está ganado ese apartado con 800 votos, traducidos en el 99% de la participación.



Hasta el momento el CNE no ha corregido las cifras parciales pese a que cuando se visualiza el acta los números no coinciden.



Para las undécimas elecciones generales de la República tras el retorno de la democracia en 1981, unos 5,000 hondureños que viven en el exterior estaban habilitados para votar.



Hasta los reportes más recientes, Xiomara Castro es la virtual presidenta de Honduras en un hecho inédito porque nunca una mujer ha gobernado la nación centroamericana ni un partido de izquierda había logrado la victoria.

