"Yo tengo 57 actas para impugnar", asegura diputada Waleska Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada y actual aspirante a la reelección por el Partido Nacional, Waleska Zelaya, continúa haciendo denuncias sobre la presunta alteración de actas emitidas durante el proceso electoral del 28 de noviembre.



Zelaya asegura que presentará todos los documentos que la respaldan durante el lapso otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar impugnaciones, el cual se extendió hasta el 6 de noviembre a las 12:00 de la noche, para su posterior análisis por el ente electoral.



"Yo tengo 57 actas para impugnar, no sé los compañeros cuantas actas tienen. Esto no es algo en contra de nadie, yo no he dicho que es X persona la que está pagando para que hicieran eso, lo que dije fue el nombre de la persona en quien encontré la inconsistencia", aseguró al funcionaria.

Su aclaración ocurre luego de que ella y sus compañeros de planilla, Renán Inestroza y María Antonieta Mejía, encontraran que en las actas alteradas se beneficiaba a su correligionario Ebal Díaz.



Ante esto, Díaz se ha pronunciado negando cualquier acto fraudulento en el proceso, asegurando que él visitó cada colonia y barrio en busca de votos y que esas acciones están alejadas de sus principios.



"Estoy a la disposición, con la consciencia tranquila, más no pude hacer. Me desplacé por barrios, colonias, fui a promover el voto de mi partido y al final esperaré los resultados. Yo esperaré que no se manche de manera injusta el proceso, sin tener pruebas contundentes de que hay intención o mala voluntad de alguien manipulando los datos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y si es referente a Ebal Díaz yo lo rechazo categóricamente y condeno cualquier señalamiento que hagan injustamente a este servidor", manifestó en entrevista para Frente a Frente.

Así como Waleska, Renán y María Antonieta, otros aspirantes de otros partidos, sobre todo del Partido Salvador de Honduras (PSH), se mantienen a la espera de que se lleve a cabo una revisión acta por acta para que no se envié al Legislativo a personas que no fueron favorecidas por el voto popular, por lo que el CNE solicitó al Ministerio Público enviar fiscales que les den acompañamiento en el proceso de escrutinio y esta tarde, la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), anunció que actuará de oficio para investigar los hechos, sin descartar que quienes resulten involucrados deban enfrentar sanciones.

