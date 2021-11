Pasión de Gavilanes 2: Él será Juan David, el hijo de Norma y Juan Reyes

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Muchos se preguntan ¿quién interpretará a Juan David?, el hijo de Norma Elizondo y Juan Reyes. Esta semana la famosa actriz Danna García confirmó el nombre.



El pequeño Juan David, que antes fue protagonizado por Valeria García, ahora será interpretado por el joven actor mexicano Bernardo Flores.



"Bernardo hace de mi hijo Juan David", informó la actriz colombiana a través de un Instagram Live.

"Bernardo es un actor fantástico, mexicano que yo no tenía la suerte de conocerlo pero íbamos a hacer curiosamente una serie juntos que yo por cuestiones de la vida no acepté hacer y nos iba a poner la vida juntos. No se pudo en ese momento, pero miren ahora estamos aquí", dijo.



Además, detalló que la pareja no solo tuvo un hijo, sino tres. "Yo tengo tres hijos: Sebastián Osorio, Juan Manuel y Bernardo".



"No saben cómo los consiento y cómo los quiero, pero les digo que me siento como la hermana mayor. Yo los veo y digo ¿cómo van a ser mis hijos? Pero son un amor, son divinos los tres", siguió contando.

