Cristiano Ronaldo queda fuera de la lista de Portugal en medio de las acusaciones de supuesta violación

TURÍN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo estará nuevamente ausente de la nómina que presentó este jueves la selección de Portugal, confirmó el técnico Fernando Santos.



El portugués no jugará el segundo partido de Portugal por la Liga de las Naciones de la UEFA en Polonia el 11 de octubre ni un amistoso contra Escocia en Glasgow tres días después. Agregó que el astro tampoco será convocado para una serie de partidos en noviembre.



Santos dijo que se tomó la decisión luego de una conversación con el jugador y el presidente de la federación portuguesa de fútbol. "Acordamos que el jugador no estaría disponible, que no estaría incluido en la selección", dijo Santos. "Para las próximas dos selecciones, ésta y la del mes próximo, Ronaldo no estará con nosotros".



El entrenador se negó a entrar en detalles sobre la conversación ni sobre el estado de ánimo de Ronaldo, por tratarse de asuntos íntimos y personales, afirmó.

Escándalo sexual

El luso enfrenta serias acusaciones sexuales proferidas por Kathryn Mayorga, una exmodelo estadounidense que afirma que la violó en un hotel de Las Vegas en junio de 2009.



La exmodelo lo acusa de haberla hecho firmar, bajo presión, un acuerdo a cambio de su silencio.



El escándalo que envuelve a Ronaldo parece no cesar.