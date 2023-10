¿Cuáles son los tipos de residencia en España y cómo conseguirlas?

De acuerdo al gobierno español, para conseguir un permiso de residencia, las personas deben cumplir los requisitos generales que son los mismos para cualquier tipo de permiso:

1. No ser ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

2. No ser familiar de ciudadanos de los países anteriormente mencionados.

3. Encontrarse legalmente en territorio español.

4. No tener antecedentes penales en España ni en ningún país en el que se ha habitado anteriormente, por delitos considerados en el ordenamiento jurídico español.

5. No tener prohibida la entrada a España.

6. No figurar como “rechazable” en países con los que España tenga firmado un convenio.

7. No encontrarse dentro del plazo de tres años del compromiso de no retorno a España que asumen los extranjeros que en algún momento deciden regresar a sus países de origen dentro del programa de “retorno voluntario”