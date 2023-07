Tras haber representado al país con éxito, las autoridades de la banda recordaron que cuando se preparaban para viajar a la competencia no tuvieron el apoyo necesario por parte del gobierno hondureño y otras instituciones, por lo que instaron a que esta triste realidad cambie para los artistas que sacan la cara por el país a nivel internacional.

El director general de la banda, Eduardo Gámez, destacó el arduo trabajo de toda la delegación, que a pesar de no contar con los fondos suficientes, el equipo de primera o la trayectoria de sus rivales, puso lo mejor de sí para estar al nivel y hasta superar a algunos de ellos.

“Estas bandas de Honduras no tuvieron casi ningún apoyo gubernamental, político, privado, etc y por más puertas que se tocaron en el Gobierno y otras instituciones la respuesta fue un rotundo no o una ignorada monumental”, dijeron en una publicación en Facebook.

La banda retornó a La Ceiba en las últimas horas y fue recibida con honores por la población, quien agradeció la representación y celebró el importante triunfo.