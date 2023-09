UFERCO apelará sentencia en el caso de privación de bienes de Nasry Asfura

“En la audiencia quedó acreditado cómo los fondos de la AMDC fueron utilizados para pago de tarjetas de crédito de familiares, entrega a activistas y otros asuntos personales, no obstante, no se tomó en cuenta dicha circunstancia”, detalló Santos en un mensaje compartido en la red social X, antes Twitter.

En febrero de 2021, el edil capitalino reaccionó a las acusaciones y aseguró que no tiene pena, porque ‘no tiene nada que esconder’. “El que cree en mí, el que me conoce, fórmese las ideas de lo que le estoy diciendo. No tengo pena de nada, yo miro directamente a la gente a la cara y a los ojos, no tengo absolutamente nada que esconder”, refirió el aspirante presidencial conocido como “Papi a la orden” en ese momento.

Aseguró que “un cinco no lo he tocado de los fondos públicos, más bien hago un esfuerzo con lo personal” en las obras que impulsa.