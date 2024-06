Secretaria de Salud limita a médicos a brindar información sobre el dengue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un oficio que ha generado controversia, la secretaria de salud, Carla Paredes, emitió una Ley Mordaza, que limita al personal médico a brindar información sobre el dengue y brinda la facultad solamente a los jefes de comunicaciones a nivel nacional.

El documento establece limitaciones estrictas en la divulgación de información sobre el dengue en el contexto de la actual declaratoria de emergencia.

Según el oficio, “en el marco de la declaratoria de emergencia por dengue se les notifica que, los únicos autorizados para dar declaraciones sobre la emergencia de dengue en las Regiones Sanitaria y Hospitales serán los jefes de Comunicación de cada una de las 20 Regiones Sanitarias del país hasta nuevo aviso”. Estas instituciones prohíbe a cualquier otro personal sanitario ofrecer información pública sobre el brote.

“Como vicepresidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional, condenamos el hecho de qué a los colegas se le quiera poner una Ley Mordaza, porque somos los médicos los llamados a brindar las declaraciones para educar a la población” , manifestó el médico y diputado Carlos Umaña.

El comunicado ha sido recibido con críticas por parte de la comunidad médica, que lo considera una medida restrictiva y califican la directiva como una mordaza.

“ Dejar a personas, con todo respeto, que no tienen los conocimientos médicos, sino que sólo van a dar los conocimientos estadísticos no es lo correcto porque entonces la población no va a entender qué es lo que está sucediendo”, explicó, Umaña.

El entrevistado confesó que varios médicos y profesionales de la salud han expresado su preocupación, argumentando que esta restricción podría dificultar la transparencia y la gestión eficaz de la crisis sanitaria.

Umañana lamentó la decisión de la ministra Carla Paredes y a su vez aprovechó para hacer un llamado a que rectifique y piense bien las decisiones que está tomando.

“ En mi caso que soy congresista no me pueden poner esa Ley Mordaza, pero lo lamento por mis colegas médicos”, concluyó Umañana.