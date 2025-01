“La sangre quedó rociada en el piso del aeropuerto”: Padre de Isis Obed recuerda su muerte

5

“El fiscal y todo el equipo hicieron lo propio con la misión de España, y ahí se desmiente la versión de Romeo Vásquez, quien afirmó que fue la resistencia la que disparó con un arma corta. Eso es mentira; la exhumación arrojó todos los datos: fue un arma larga, con calibre del ejército”, añadió Murillo.

El padre también destacó que, a pesar de lo que ha atravesado, no alberga odio en su corazón hacia quienes le arrebataron la vida a su hijo.

“Hoy le digo a Honduras y al mundo entero que, como pastor, no tengo odio contra Romeo Vásquez Velásquez, no tengo rencor. No hay en mi corazón sed de venganza”, expresó.

Romeo Vásquez, junto a Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, fueron detenidos ayer y presentados en la audiencia de declaración de imputados, donde se les notificó que están acusados de homicidio y lesiones graves en perjuicio de Isis Obed Murillo Mencía y Alex Roberto Zavala Licona.

Hoy fueron trasladados al Centro Penitenciario de Támara, donde permanecerán recluidos mientras esperan la audiencia inicial, programada para el próximo viernes 10 de enero.