Fallece el reconocido periodista Juan Ordóñez en Juticalpa, Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Este miércoles -27 de diciembre- se informó del fallecimiento del periodista Juan José Ordóñez en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

De acuerdo con el testimonio de amigos, el comunicador social habría muerto a causa de un infarto durante la madrugada de este día.

“Me acosté con la esperanza de que fuera una noticia falsa, pero no, me desperté corroborando el sensible fallecimiento de Juan José Ordóñez, personaje icónico de la radiodifusión olanchana”, publicó uno de sus amigos esta mañana.