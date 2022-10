María Paulina Aguirre: ‘El Congreso debe respetar el puntaje en la elección de los magistrados a la CSJ’

No, en Ecuador tenemos otra forma de elección, en realidad no lo elige otro poder del Estado como ocurre aquí, en Ecuador tenemos el Consejo de la Judicatura, denominado en otros países, Consejo de Magistratura, que es el órgano de administración y gobierno de la función judicial, este órgano administrativo es quien se encarga de los nombramientos de magistrados de Corte Suprema, que es el órgano de justicia ordinaria de cierre, que de acuerdo con nuestra Constitución se llama Corte Nacional de Justicia.

¿Cómo ve que en Honduras sea el Congreso el que elija a los magistrados?

Bueno, tanto en Honduras como en otros países está en sus legislaciones está facultad del Congreso Nacional. Lo importante sería que este poder del Estado designe a los magistrados que cumplan con los requisitos que están establecidos en la propia ley y en el reglamento elaborado en este caso, en Honduras, por la Junta Nominadora.

¿Qué considera usted que le puede dar transparencia a este proceso?

Los veedores internacionales y nacionales estamos haciendo un seguimiento muy de cerca y vemos que existe publicidad y transparencia y que la Junta Nominadora ha hecho esfuerzos por elaborar un reglamento que cumple con los estándares internacionales y garantías de independencia. Lo ideal sería que el Congreso Nacional establezca el procedimiento mediante el cual vayan a nombrar, para que no sea absolutamente discrecional, sino que se respeten los puntajes que la Junta Nominadora va a señalar luego de las pruebas previstas.

¿Qué requisitos a su criterio deben reunir los postulantes?

Los requisitos están estipulados en el reglamento y no hemos encontrado observaciones respecto de eso, solamente hemos encontrado limitaciones para los postulantes, como es el caso de que se requiera que sean certificados como abogados y notarios, lo cual restringe notablemente las aspiraciones de muchísimos abogados hondureños que podrían presentarse al concurso y que probablemente tengan méritos suficientes para ejercer esta alta magistratura, también hemos encontrado limitaciones para que los propios funcionarios judiciales y los jueces de otras instancias de primero y segundo nivel se postulen para ocupar un cargo en la alta Corte, lo cual garantizaría más la independencia.

En un país con grandes problemas de corrupción, narcotráfico y violencia, ¿es impotente la integridad de quienes participan en el proceso?

Creo que todos los países del mundo, y Honduras no es una excepción, aspiramos a que los poderes judiciales sean absolutamente independientes, pues son el pilar fundamental de la democracia en un Estado de derecho.

¿Se puede evitar la politización en este proceso?

Yo creo que sí, si lo señores congresistas realmente, con el ánimo de pensar en el bienestar del país, elaboraran políticas mínimas de respetar los puntajes porque no sería justo que una persona que tiene el máximo puntaje no sea designado y lo sea otra que tiene puntaje mínimo, el hecho es que no sea tan discrecional la elección.

