Entre lágrimas, el emotivo discurso de Jésus Vélez Banegas al recibir premio Álvaro Contreras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Justo cuando se preparaba para dar sus primeras palabras por haber sido galardonado con el premio Álvaro Contreras, el periodista Jésus Vélez Banegas no pudo contener el llanto y comenzó a llorar desde el podio. Su emotiva reacción fue acompañada de decenas de aplausos de sus familiares, amigos y colegas, quienes validaron su cariño hacia el experimentado profesional, con más de 60 años de trayectoria.

Damas y caballeros,

Es un honor estar con ustedes en esta ceremonia de entrega del prestigioso Premio Álvaro Contreras, un reconocimiento que celebra la valentía, la integridad y la dedicación de los periodistas en Honduras.

Hoy, rendimos homenaje a aquellos que, a pesar de los desafíos, se mantienen firmes en su compromiso de informar y defender la verdad.

Antes de continuar, permítanme recordar quién fue Álvaro Contreras, el ilustre periodista y escritor hondureño que da nombre a este premio. Nacido en 1839, Álvaro Contreras fue un pionero de la literatura y el periodismo de nuestro país, un defensor incansable de la libertad de expresión y de los derechos humanos.

Su legado perdura hoy como un símbolo de lucha y esperanza para todos los comunicadores sociales. En la actualidad, la situación en Honduras exige una reflexión profunda sobre la libertad de expresión y la tolerancia que debe existir en los actores, como los funcionarios del gobierno, miembros de la empresa privada y en sí, de la sociedad en su conjunto;

sin que esto violente los derechos humanos, por la intolerancia que hoy en día predomina.

Los periodistas enfrentamos un entorno de constantes amenazas, censura y violencia. A pesar de ello, continuamos la labor con un coraje admirable, consciente de que el trabajo es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa.

Ser periodista en Honduras es recorrer un camino lleno de obstáculos. Es enfrentarnos a la intimidación, a la falta de recursos y, en muchos casos, al peligro físico.

Sin embargo, es también una vocación noble que requiere un esfuerzo y un sacrificio inmenso. Cada noticia investigada, cada verdad revelada, es una contribución invaluable a la transparencia y a la justicia del pueblo hondureño.

El comunicador social no solo informa, sino que también forma y transforma. A través de nuestra labor, los periodistas invitamos a reflexionar, a cuestionar y a dialogar. Recordamos que la verdad es una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la historia. Es un contexto donde la desinformación y las fake news proliferan, nuestro papel es más crucial que nunca con apego a la verdad.

La lucha permanente por la verdad es una de las batallas más arduas que enfrentamos como periodistas. Mantenernos firme en los principios y valores morales, así como en la ética profesional, es esencial en todo momento de nuestra carrera.

No es tarea fácil, especialmente cuando las presiones externas intentan silenciar la verdad o distorsionarla. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la integridad del periodista brilla con más fuerza, recordándonos que sin la verdad, no hay justicia, y sin justicia, no hay democracia.

La defensa de la democracia es otra responsabilidad crucial que tenemos los periodistas. En una sociedad donde la información veraz y oportuna es fundamental, los periodistas contribuimos como guardianes de la libertad. Somos quienes, que, con nuestro trabajo incansable, denunciamos abusos de poder, corrupción y cualquier forma de injusticia.



Nuestro compromiso con la verdad y la transparencia fortalece las bases de una sociedad democrática y justa. Es fundamental que el periodismo en Honduras se aleje del sensacionalismo que ha proliferado con la utilización desmedida de las redes sociales y de las diatribas que polarizan y dividen nuestra sociedad.

En tiempos donde la deshumanización y la enfermedad social se hacen presentes, el periodista debe ser un faro de luz que promueva la cohesión y el entendimiento.

Un periodismo sano, basado en la ética y en la responsabilidad, es posible y necesario.

Es vital que como comunicadores enfoquemos los esfuerzos en temas que construyan, que unan y que fomenten el desarrollo integral de nuestra nación. Honduras es un gran país, rico en cultura, en recursos y en potencial humano. Sin embargo, solo a través de la educación podremos romper las cadenas de los diferentes tipos de pobreza que nos atan al subdesarrollo.



La educación es el camino hacia un futuro mejor, y el periodismo juega un papel crucial en esta misión. Informar con responsabilidad y educar a la ciudadanía es parte de nuestra contribución al progreso y a la transformación de nuestra sociedad.

En este día, celebramos no solo a quienes se nos honra como galardonado, sino a todos los periodistas hondureños que día a día enfrentamos desafíos titánicos. con dedicación y valentía siendo una inspiración para todos nosotros.

Recordamos a aquellos que han perdido la vida en el ejercicio de la profesión y reafirmo mi compromiso con la libertad de prensa y los derechos humanos.

El Premio Álvaro Contreras es más que un reconocimiento; es un llamado a la acción. Es una invitación a seguir luchando por una prensa libre e independiente, a continuar defendiendo la verdad y la justicia. En honor a Álvaro Contreras y a todos los periodistas que, como él, han dejado una huella imborrable, sigamos adelante con determinación y esperanza.