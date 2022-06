Jorge Cálix sobre denuncia de Beatriz Valle: “Lamento que una mujer sea víctima de insultos y amenazas a muerte por pensar diferente”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, se sumó esta semana en apoyo a su correligionaria Beatriz Valle a través su cuenta de Twitter.

El parlamentario posteó en sus redes: “Lamento que una mujer sea víctima de insultos y amenazas a muerte por pensar diferente. La fortaleza de una democracia se mide por la altura con la que se tratan las diferentes formas de pensamiento. Beatriz Valle es una buena amiga y una buena persona y no merece vivir esto”, escribió en referencia a lo denunciado por la diputada esta semana sobre amenazas a muerte que ha recibido.

Por su parte, la diputada Valle compartió a través de la popular red social que “por la cantidad y calidad de insultadas, ofensas y amenazas que recibo, pareciera que yo me robé el IHSS, yo me reelegí ilegalmente y yo tengo destruidas las finanzas del país, yo soy la que viola las leyes, NUNCA he violado la LEY ni la voy a violar y menos a instancias del poder”.

Días atrás la congresista denunció que ha venido siendo objeto de amenazas a muerte, a través de redes sociales, en contra de su persona y su familia.

En apoyo a la parlamentaria se han sumado varios de sus colegas de diferentes bancadas y de Libre en el Congreso Nacional, comunicadores sociales y sector civil.