German Altamirano: “Xiomara Castro lucha titánicamente contra los que se oponen a los cambios”

“No podemos dejar de trabajar en la visión que tiene la presidenta Castro que no ha dejado de trabajar un solo segundo desde que tomó posesión a pesar de toda la estructura que encontró en el gobierno y en la lucha titánica que libra todos los días en los sectores que se oponen a los cambios trascendentales”, señaló Altamirano en entrevista con Radio América.

Asimismo, el diputado del departamento de Santa Bárbara añadió: “La presidenta Xiomara Castro sigue librando luchas titánicas y por eso nosotros tenemos que estar a la par de ella para poderla apoyar, porque todavía no ha logrado encuadrar los rompecabezas dejados por los gobiernos anteriores”.

Altamirano, quien forma parte del “Movimiento 28 de Junio” de Libre, señaló que esta facción del oficialismo aún no ha iniciado la campaña política y que actualmente atraviesa por una reorganización.

“El Movimiento 28 de Junio no ha lanzado a nadie a la presidencia, si no que es una reorganización en el partido para llamar a la unidad, pero tenemos que ir en el objetivo principal el desarrollo del país, no podemos seguir entrampándonos en lo mismo de siempre, hoy la realidad política de Honduras ha cambiado y por ende tenemos que aprender a leer la lectura del pueblo”, mencionó.