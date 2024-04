Un hemógrama completo cuesta 5 lempiras al igual que los uroanálisis, los cuales son: examen de orina, cetonas de orina y proteína de Bence Jones.

Los exámenes de química sanguina también valen 5 lempiras, siendo estos las pruebas de Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol Total, Triglicéridos, Acido Úrico, Troponinas, Fenitoina, Digoxina, Acido Valproico, Carbamazepina, Potasio, Calcio, Sodio, Hierro, Fósforo y Magnesio.

También están las pruebas de química inmunológica que entre ellos está el de la Insulina, Tiroglobulina, Testosterona, Hemoglobina Glicosilada, Progesterona, Linfocitos, Rubeola, Prueba de embarazo, Herpes Virus tipo 1, TSH.

Estos tipos de exámenes son los que menos valor tienen y por ello solo se le pide un costo simbólico a los pacientes que asisten a diario al hospital.

El portavoz del HE, Said Norales, explicó que los pacientes que no tienen dinero para poder pagar cualquier tipo de exámenes pueden acudir al departamento de Trabajo Social para que analicen su estado socioeconómico y así no pagar absolutamente las pruebas.

Agregó que las personas mayores de edad, menores de seis años y embarazadas no pagan ningún tipo de examen y que los pacientes que entran a emergencias no pagan la mayoría de estos.