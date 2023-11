“¿Cuál es el miedo a las manifestaciones?”: Quintín Soriano al gobierno

“Que nos enfoquemos dentro de dos años que vamos a un proceso electoral, que no se nos quite de la mente que tenemos que cambiar a este gobierno, porque este gobierno no está haciendo bien las cosas, porque no ha querido la ciudadana presidente dejarse asesorar por los alcaldes, que deje de estarse asesorando por Mel (su esposo), Mel vive atrapado en las cavernas, en el golpe (de Estado), ya pasó el golpe, Mel, si es que estuviste preso y lo que vos digás...”, expresó el edil.

Quintín, dijo que el también expresidente Manuel “Mel” Zelaya se quedó en el pasado y se olvida de que hay nuevas cosas qué resolver y nuevas batallas por luchar, lo cual a su criterio, le está costando la popularidad y aceptación entre la población a la administración de su esposa, la ex primera dama, Xiomara Castro.

“Si Mel vive atrapado en el golpe y hace tres años pasamos de una pandemia mortal que fue peor que el golpe y que ahí sí hubo mártires de verdad: médicos, enfermeras, periodistas, maestros, murieron muchas personas ayudando a otras y familias enteras, y él sigue acordándose de los mártires desde 2009 a esta fecha, ya no hay que seguir en eso, inyectando rencores”, enfatizó.