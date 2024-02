Rebeca Ráquel justifica rotación en Salas de la Corte con carta de abogado

“Comparto carta enviada por el distinguido abogado y notario Rodil Rivera, que amablemente hace un análisis jurídico en relación a mis recientes decisiones sobre la Coordinaciones de Salas de la CSJ, mismas que he tomado con todo respeto a las normas vigentes”, manifestó Ráquel Obando.

También, señala que la rotación no requiere un orden de precedencia y que la exigencia de contar con el voto de tres cuartos de los integrantes de la Corte para cambiar la integración de las Salas no es apropiada para el máximo tribunal de justicia de la nación.

En ese sentido, Rivera sostiene que la resolución de la presidenta no transgrede la reforma efectuada al Reglamento Interior de la Corte y que se ajusta plenamente a derecho.

Con lo anterior quiere especificar que toda duda que pudiera encontrarse en la citada reforma debe resolverse recurriendo a la correlación lógico jurídica que debe existir entre la redacción original del artículo reformado y su reforma, de tal suerte que lo que no se halle expresamente previsto en la segunda continúa, ipso jure, regulado por lo dispuesto en la primera.

Así, de la redacción literal de la reforma se desprende, con nitidez, que esta se contrajo, única y exclusivamente, a dos aspectos: el primero, a suprimir la facultad del presidente de la Corte de designar o nombrar a las Magistrados o Magistrados que integran las distintas Salas, y el segundo, a incorporar en el Reglamento la forma rotatoria para el ejercicio de la presidencia o coordinación de cada una.

A la presidenta de la Corte se le dejó, pues, intacta la potestad contenida en la versión original del artículo 16 de nombrar a las Magistradas o Magistrados que se desempeñarán como Presidentes o Coordinadores de las Salas, sin perjuicio, desde luego, de la rotación ordenada en la reforma, esto es, que ninguna de las Magistradas o Magistrados pueda repetir en el cargo hasta que todos sus miembros lo hayan ejercido.

La reforma del artículo 16, por consiguiente, no necesita de ninguna interpretación, propiamente dicha, ya que basta, para su lectura correcta e íntegra, complementarla con la parte que no se reformó, cual fue la atribución de la presidenta de designar los presidentes o coordinadores de las Salas. No hay, pues, ningún vacío en la reforma que se le hizo al artículo 16 del Reglamento Interior, por lo que constituye un error buscar su explicación o interpretación en ninguna otra ley, al margen de lo ordenado en el primer texto, el cual, reitero, permaneció incólume.