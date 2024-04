Gusano barrenador: ¿una amenaza para la salud pública en Honduras?

Ante la alerta emitida por las autoridades, surge la preocupación desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) por la posibilidad de la llegada de la enfermedad al territorio hondureño.

“Hemos sido enfáticos que la vigilancia epidemiológica en la frontera sur del territorio hondureño debe ser estricta, todos esos puntos ciegos por donde ingresa ganado ya sea para quedarse en el país o solo para transitar para Guatemala, deben ser identificados y debemos tener control para evitar cualquier afectación de parte de esta plaga que es el gusanos barrenador”, apuntó Héctor Ferreira, presidente de la Federación.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, dijo que viendo como el parásito ha ido avanzando en la región se podría creer que es inevitable su llegada al país.

“Sin embargo, lo que no es inevitable es que hagamos prevención; si llega a cruzar que no cause el daño que pueda causar si nosotros no nos adelantamos en prevenir, en educarnos y en concientizarnos”.

Agregó que lo que más preocupa es que la enfermedad llegue a los humanos. “Este gusano barrenador es dramático el ataque que hemos visto a las personas en Panamá y Costa Rica por no reportar una picada, una gusanera que se hace en cualquier parte del cuerpo y no buscar ayuda y reportarlo. Por esa razón decidimos alertarnos en ese sentido”, dijo.