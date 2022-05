Aldo Romero, periodista, docente y escritor: La mayor satisfacción es ver triunfar a los alumnos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el semillero de nuevos periodistas hondureños, Aldo Romero es uno de los responsables de esa nueva cosecha.

Como actual director de la carrera de Periodismo en Ceutec es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, no solo para sus alumnos, sino para todo el estudiantado del área de comunicación.

Graduado de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con una maestría en Mercadotecnia y Dirección de Comunicación y casi 29 años de ejercicio en el área, Romero fue galardonado con el premio “A la trayectoria periodística” por la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (Acosh).

El 25 de mayo es una fecha importante para el gremio de periodistas y es por eso que se celebra exaltando el trabajo excelente de nuestros colegas.

¿Qué es el periodismo para usted?

Para mí es más que una profesión, siempre fue una pasión, desde el primer día que empecé a estudiar periodismo. Eso considero que más que una actividad profesional es una pasión.

¿Cómo surgió ese amor por el periodismo?

Desde antes yo ya sabía que quería estudiar, cuando estaba en mis últimos días de colegio yo ya sabía lo que me gustaba. Siempre me gustó el hecho de ser maestro de ceremonias, narrar partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas.

Cuando ya llegué a último año hicieron una evaluación. Yo no quería someterme porque yo les dije a las autoridades del colegio: Yo ya sé lo que quiero estudiar, pero como era obligatorio pues en efecto salió eso que era periodismo y no tenía otra opción, me gustó siempre lo que hice.

De hecho fíjese que tuve la oportunidad de ejercerlo meses antes de iniciar a estudiar periodismo, porque un buen amigo me incorporó en un programa deportivo y dos meses después empecé a estudiar periodismo y prácticamente a un mes de haber iniciado la carrera comencé este recorrido en los medios de comunicación.

Yo empecé en una radio pequeña, tres meses antes de comenzar a estudiar, en RCN, aquí en Tegucigalpa en un programa deportivo, cuando yo ya empecé a estudiar periodismo en la primera clase, introducción al periodismo, nos mandaron a un evento de periodistas y yo participé. Fui el único que participé en ese evento y de ahí pude establecer el contacto con Luis Edgardo Vallejo, que era el presidente del Colegio de Periodistas en ese tiempo y era el director de Radio América, me acerqué y hablé con él y le dije que me gustaba el deporte y que quería una oportunidad ahí en la radio y me mandó a probarme ese mismo día y desde ahí para acá ha sido todo una completa experiencia.