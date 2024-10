A siete años del crimen de Carlos Collier, su madre comparte desgarrador mensaje

El mensaje fue: “7 años hoy, viviendo de tu recuerdo, siendo infeliz y también feliz, buscando respuestas, intentando sanar de todas las maneras posibles, tirando culpas a la basura, a veces recogiéndolas... Deseando que mi vida hubiese sido diferente, deseando tenerte, deseando verte crecer, verte vivir. No se me dio seguir siendo mamá, este agujero enorme que dejaste en mí no se puede llenar, aun así siempre seré tu Mamá. SIEMPRE MADRE. TE AMO DIARIAMENTE. TE AMO INCANSABLEMENTE. TE AMO INTERMINABLEMENTE”.