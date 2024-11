Primeros dientes: Todo lo que necesitas saber para cuidarlos

No obstante, la Sociedad Española de Odontopediatría indica que la higiene oral del bebé debe comenzar antes de que le salgan sus primeros dientes. “Si bien es cierto que no existe riesgo de caries (porque el bebé aún no tiene dientes) sí es conveniente eliminar los restos de leche de su cavidad oral por varios motivos: para prevenir la aparición de candidiasis; porque el masajeo de las encías puede ayudar a aliviar molestias en la futura erupción dental; porque se establecen vínculos afectivos con el lactante y porque se acostumbra a la manipulación de la cavidad oral de cara al futuro”, subraya.