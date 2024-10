Estudio revela que la percepción sobre las emociones en el autismo es errónea

También informaron que el “contacto afectivo” (intercambio de sentimientos entre individuos) con personas no autistas puede ser difícil y es particularmente desafiante cuando las personas no autistas malinterpretan las expresiones emocionales de una persona autista, según Dallman. Algunas personas le dijeron cosas como: ‘Vaya, te ves muy feliz ahora mismo’, cuando yo simplemente estoy relajándome”, dijo un participante. “No estoy seguro de qué es lo que me hace parecer extremadamente feliz”, según apunta.