The Bridgerton, ¿cómo es realmente la historia en los libros?

La segunda temporada de The Bridgerton adapta el segundo libro: “El vizconde que me amó”. Y hay que decirlo, la serie le imprime un drama que no existe en el libro, donde Edwina tiene un interés prácticamente nulo en Anthony, no hay siquiera una “casi” boda ni una tensión entre las hermanas. Más bien todo el mundo parecía darse cuenta de la química entre Kate y Anthony, menos ellos. Al final él se casa con ella por un incidente en el jardín: a Kate la pica una abeja, y él asustado por perderla al igual que a su padre, quiere succionar el veneno y los encuentran las madres de ambos, más Lady Featherington. La situación deriva en la boda para no manchar la reputación de Kate.