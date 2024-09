El futuro según Bill Gates: IA, crisis climática y más en su nuevo documental

En 2022, Gates publicó el libro ‘How to Prevent the Next Pandemic’, donde critica la falta de preparación de varios gobiernos, incluyendo a EE. UU., y ofrece recomendaciones, como políticas de cuarentena más severas, inversión en monitoreo de enfermedades y mayor investigación en vacunas. “Aunque se han aprendido algunas lecciones de la pandemia [de coronavirus], tristemente no han sido tantas como yo esperaba [...] aún no hemos hecho el esfuerzo de hacer un balance sobre qué hicimos bien y qué no”, reflexiona.