De Oz a Broadway: La evolución de un clásico a través de Wicked

La película de Fleming tomaba como trama base la de la novela, pero introducía sus propios cambios. Uno de ellos, y por aprovechar al máximo la posibilidad de los colores fuertes, fue la piel verde de la malvada bruja del oeste, que no tenía esa apariencia física en el libro original. Y más de medio siglo después, en 1995, ese verde pasó a ser el color de una futura leyenda. Porque el escritor George Maguire, que como tantos otros se había quedado marcado por ese mundo más allá del arcoiris, publicó ese año la novela “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”.