Cine navideño: ¿Qué películas ver estas fiestas?

Los clásicos. The Shop Around the Corner, dirigida por el reconocido Ernst Lubitsch, uno de los grandes maestros de la comedia romántica, es una de las obras más queridas y célebres del cine navideño. La historia, que nos lleva a la Budapest de la década de 1940, gira en torno a dos empleados de una tienda (James Stewart y Margaret Sullavan) que, sin saberlo, son amantes por correspondencia. Mientras interpretan sus roles en el día a día, las confusiones y los malentendidos se entrelazan, mientras los protagonistas viven la magia de la Navidad.