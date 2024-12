5 claves del primer bajón del Barcelona de Hansi Flick esta temporada

4.- La baja de Lamine Yamal: En los cuatro partidos ligueros que el Barça no ha ganado esta temporada, Lamine Yamal no ha sido titular. No salió de inicio en Pamplona, y Osasuna ganó; fue baja por lesión en Anoeta, ante la Real, y el Barça volvió a perder. En Balaídos, el Celta arañó un punto en la recta final del partido en otra ausencia de Lamine Yamal por sus problemas en el tobillo. En la derrota contra la UD Las Palmas, ya con el alta médica, su entrada en el segundo tiempo no impulsó a su equipo.