Horas antes del inicio de la final de la Copa América-2021 entre Argentina y Brasil, el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Conmebol eligió a Lionel Messi y a Neymar como los mejores jugadores de la competencia Sudamericana. Por obvias razones, ambos forman parte del once ideal.



El Grupo de Estudio Técnico (GET) para la Copa América lo conformaron los colombianos Francisco Maturana y Carlos Restrepo, los uruguayos Daniel Bañales y Gerardo Pelusso, los argentinos Sergio Batista y Nery Pumpido y el brasileño Oswaldo De Oliveira Filho. Fotos: Agencia AFP. (13/07/2021 - 04:09 PM)

