The Weeknd fue el encargado de llevar a cabo el famoso 'Half-Time Show' del Super Bowl este domingo mientras los jugadores de los Buccaneers y Chiefs se encontraban en los vestidores. Pese a que a criterio de muchos este no cumplió con las expectativas a continuación te compartimos los mejores momentos del show de The Weeknd. Fotos: AP y AFP (07/02/2021 - 09:49 PM)

