Prevención en motociclistas: enfermedades que ponen en riesgo su salud

Esto sucede con la salud de los motociclistas, aunque se asume que mientras no tengan un accidente no pasa nada porque su cuerpo está intacto, sí hay otros factores de riesgo más allá de las lesiones óseas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque a veces las cuestiones rutinarias no se ven como asuntos de riesgos, resulta que sí pueden tener efectos negativos.

Si bien el uso de mascarilla se generalizó durante la pandemia del covid-19, no es algo que haya quedado instalado en la rutina diaria pospandemia, pero sería bueno que los motociclistas valoraran protegerse, puesto que andar en su vehículo de dos ruedas los deja a expensas del humo de los carros y el polvo, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias o el agravamiento de alergias crónicas.

El uso prolongado del casco en ambientes calurosos también es contraindicado, puesto que limita la ventilación y por ende puede causar malestar respiratorio. No obstante, en definitiva no es negociable dejar de usarlo, ya que le protegerá de golpes en caso de accidente.

En ese caso podría usar mascarilla; las N95 son una opción viable, filtran el 95% de las partículas suspendidas en el aire, incluidas las finas presentes en el humo de los carros. Además, protegen ante el polvo.

Aunque en este sentido, Hernández señala que la incidencia de males respiratorios por andar en moto no es mayor, como sí lo es el hecho de que los motociclistas fumen.

Si transita por zonas urbanas con mucho tráfico, no subestime la importancia de tomar en cuenta estas consideraciones. Igualmente, si su zona de tránsito es en gran parte por calles de terracería.

En cuanto a la audición, el ruido constante del motor y del viento durante largos períodos de tiempo podría tener un impacto negativo progresivo, aunque utilice casco. Hágase chequeos en el caso de que note pérdida de audición o zumbido en los oídos. Y absténgase de hacerle modificaciones a su motocicleta para que haga más ruido, así, además de cuidarse usted, también está protegiendo el medio ambiente de la contaminación acústica.

Los ojos son otra parte de su cuerpo que debe cuidar si anda en moto, si no usa la protección ocular necesaria, los daños a la vista debido al polvo, insectos o escombros del aire se harán notar en cualquier momento. Exponer sus ojos al sol también lo deja en riesgo de enfermedades oculares como cataratas o pterigión (neoplasia que comienza en el tejido transparente del ojo y puede extenderse hasta la córnea). Valore la posibilidad de usar gafas para evitar estos riesgos.

Por otra parte, no es menos importante los efectos que transportarse en moto tienen a nivel de su sistema musculoesquelético. La postura prolongada y a menudo incómoda que adoptan los motociclistas podría provocar problemas en sus músculos y huesos, y el resultado es dolor de espalda, cuellos y hombros. De no tratarse, podría convertirse en una dolencia crónica. Si identifica dolores persistentes en esas zonas, lo ideal es buscar atención médica especializada para no llegar a condiciones más graves.

“Los problemas en este aspecto son más que todo de tipo muscular, así como daños en la columna, problemas cervicales y en las rodillas”, señala el especialista, y agrega que esto se debe a una mala postura por tiempo prolongado. También podría tener espasmos musculares por el uso continuo de la motocicleta.

Estos problemas a nivel musculoesquelético se derivan no solo de la conducción por largos períodos de tiempo, sino también por las vibraciones de la moto, o el golpeteo al transitar por terrenos muy irregulares.

Estas lesiones se deben al esfuerzo repetitivo, y a ellas se suman otras como la tendinitis y el síndrome del túnel carpiano que deben ser atendidas a la brevedad, sino se convierten en afecciones incapacitantes.

El médico indica que por ello es importante que en jornadas de conducción extendida tome descansos para estirar sus miembros superiores e inferiores, y relajarse, para evitar dolencias musculares.

El internista también remarca que los motociclistas se hidraten, más aquellos que utilizan su moto para trabajar durante todo el día. La deshidratación puede llevarle a padecer infecciones urinarias. Hernández recomienda tomar agua, no refrescos ni bebidas energizantes.

Y finalmente, pero igual de importante, son los efectos del estrés por conducir en tráfico denso o condiciones climáticas adversas.

Nuestro entrevistado recomienda evitar en la medida de lo posible la conducción temeraria. Respete su carril y el de los demás conductores, asimismo, atienda las señales de tránsito y maneje a una velocidad prudente. No aumente los riesgos a su salud. Prevenga, por su bien y el de sus seres queridos.