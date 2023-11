Zu Clemente, queda fuera de las finalistas del Miss Universo

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- No calificó, pero salió victoriosa.

Cuesta recordar una actuación tan impecable de una representante hondureña en la historia de Miss Universo; Zu Clemente, Miss Honduras Universo 2023, lo hizo.

Una conquista edificada, efectivamente, desde el esfuerzo y la pasión.

Su participación en la 72ª edición del Miss Universo ha sido inmejorable. Poderosa, sensual, intimidante... Pero, sobre todo, segura de su potencial para representar a Honduras.

Lo dijo previo a la competición: “Clasifiquemos o no, yo ya me siento una ganadora. Hemos realizado muchas cosas grandes y puesto a Honduras en alto. Me llevo una vivencia impresionante y, por supuesto, una experiencia única”.

Clemente, una joven de 23 años, originaria de Tegucigalpa, que compatibiliza la televisión con los estudios de Marketing y Negocios Internacionales, se puso a la altura de potencias de la belleza como Venezuela, Colombia, Tailandia y Filipinas.

De Centroamérica quedaron como finalistas Nicaragua, y el país anfitrión El Salvador.