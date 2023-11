Berber mencionó que el problema de la michoacana es grave y ha hecho su mayor esfuerzo para que no se note, así que pidió empatía hacia ella. Incluso, reveló que le advirtieron a Miss México que podría llegar al quirófano si no se atiende.

El motivo por el que el productor decidió hablar sobre este problema de Melissa fue que ha recibido mucho odio en redes sociales por su desempeño en Miss Universe 2023, en donde la critican por no tener la “energía” necesaria para las pasarelas.

Aunque ella no quiso dar detalles de cómo se encuentra su tobillo, Tony Berber, quien ha acompañado a Mexicana Universal por años, reveló en una transmisión en vivo que Flores sí está sufriendo por su lesión; sin embargo, no está dispuesta a abandonar el concurso a unas horas de que se lleve a cabo la final.

“Es más, qué tan grave es que le dijeron que si no se lo atiende se lo tiene que operar. Ella no ha querido hacer drama, yo sí lo quiero hacer, les voy a decir por qué, porque hay mucho hate, hay mucha gente que le está tirando mierda, que le está diciendo energía. No aguanta el tacón ni de siquiera 2 centímetros, ¿saben?”