“Emigramos a EE UU porque en Honduras no teníamos lo que necesita”: Madre de Daniel, niño con microcefalia

Esto los obligó a buscar nuevas oportunidades en el extranjero, pese a la emergencia que dejó casi 7 millones de muertos en el mundo, según Worldometer.

Y todo porque “al niño ya no lo atendían en el Hospital Escuela porque estaba infectado (abarrotado) de gente con covid. No tenía suficiente dinero para llevarlo a una clínica privada o a un pediatra que me lo viera. El niño, desde que empezó la pandemia, no visitó un neurólogo, no visitó un pediatra, no visitó nada, si se me enfermaba yo tenía que saber cómo hacer”.

La familia del pequeño Daniel decidió, en consecuencia, “agarrar (iniciar) el viaje para aquí (Estados Unidos) sin nadie que nos dirigiera, solo con la voluntad de Dios, y siempre Dios adelante de nosotros”.

Otra razón del porqué esta familia salió del país, explicaron, que porque al papá de Daniel los mareros lo amenazaron a muerte por no pagar extorsión por la mototaxi que manejaba.

Una vez estando en Estados Unidos, la situación de salud de Daniel ha mejorado, pero “aquí le han dado convulsiones. Estuvo bien mal hace poco”, detalló.

También, otras de las diferencias que mencionó, es que “la atención es muy buena. Estoy tan agradecida con Dios porque Él nos ha bendecido tanto y con el problema de la salud del niño, ya que él tiene convulsiones y aquí me le dan tres medicamentos que son costosos, que yo no los podría pagar, pero gracias a Dios el niño ahora tiene seguro”.