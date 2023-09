Un diagnóstico inesperado de microcefalia: “Mi sueño es verlo caminar”

Fui a tenerlo al Hospital del Sur y no me dijeron nada. Todo comenzó en casa, pues fue ahí cuando empecé a ver que no iba como debería: no comía bien ni fijaba la mirada, por ver cómo eran otros niños sabía que no se estaba desarrollando como debía”

Fátima, junto a su esposo y tío, viven al cuidado del pequeño Cristian en un pueblo llamado San Jerónimo, ubicado en Choluteca, zona sur del territorio hondureño.

Viven en una casa no llena de lujos, pero sí de muchas bendiciones. Cada día luchan para poder darle una vida de calidad a Cristian.

“Mi esposo trabaja en una camaronera, pero no todos los días. Gana menos del salario mínimo y con eso costeamos la comida del niño, la leche, los pañales y cuando lo llevo a Teletón”, contó.

Y es que Fátima desde que le dijeron que su bebé tenía microcefalia no se quedó con los brazos cruzados, aceptó la ayuda de los médicos, pues ellos la remitieron a la fundación.

Cristian desde los seis meses de su nacimiento ha recibido los tratamientos que ofrece la institución. “El niño ha cambiado desde que lo llevó a la Teletón, incluso, ahí me le recetaron unos medicamentos por dos años por sus convulsiones, pero ahora ya no los toma, creo que les funcionaron”, expresó Zepeda.

También indicó que “él no se ponía así como está ahora que se puede sostener porque él se iba para atrás, no abría las manos, solo poco, los piecitos no los movía y hoy tiene movimiento. Tiene bastante mejoría aquí, él no movía así la cabecita como la estamos viendo, pero todavía no se puede sostener solo, no se sienta”.

Ante su evolución, Fátima lo lleva a una escuela cercana de su vivienda. Aseguró que a Cristian le gusta ir para convivir con otros niños, pero que solo lo lleva por dos horas.

“De arriba para abajo”, así lo camina la madre del adorable Cristian. Una de las situaciones más difíciles de ella es que tiene que andarlo cargando para todos lados, tanto para llevarlo a la escuela como en lo cotidiano de su casa.

“Yo recibí tratamientos también, fui al psicólogo, porque eso me golpeó mucho, no me lo esperaba. Yo a él lo llevo a todos lados y ya me acostumbré. Solo hay que tenerle paciencia porque él a veces se enoja”, comentó.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus le consultó a Fátima si en algún momento ha recibido ayuda del gobierno hondureño, a lo que ella respondió que nunca apoyo estatal.

Cristian toma leche especial, pero le dan una básica porque no cuentan con los recursos necesarios. Los alimentos tienen que ser cocidos y licuados, sin embargo, buscan la manera de conseguirlos sin ayuda del gobierno.

“Nosotros como podemos le damos lo que necesita, nunca hemos recibido ayuda de autoridades. En el niño se gastan más de 3,000 lempiras y nos cuesta mucho”, explicó.

Independientemente de las cosas, Fátima si espera una reacción del Estado, pero anhela, más que nada, ver a su hijo caminar. “Los doctores me dicen que él tiene mayor probabilidad de caminar, y ese es mi sueño, verlo caminar un día y que no dependa de mí”.