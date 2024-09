Harris le dice a Trump que “no debería decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo”

“El gobierno y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo”, apuntó la aspirante demócrata en el primer debate presidencial que ambos celebran, donde ella abogó por volver a implementar una protección federal al aborto a nivel federal, derogada por el Tribunal Supremo en junio de 2022.

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris , marcó este martes una línea roja a su rival en las elecciones del 5 de noviembre, el republicano Donald Trump , dejándole claro que no debería decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo.

Desde el fallo del Supremo, 21 de los 50 estados del país han prohibido o restringido el aborto. En la mayoría no hay excepciones ni por violación ni por incesto y solo se permite abortar cuando la vida de la madre está en peligro, una situación que ha provocado caos y ha puesto en peligro la vida de mujeres debido a la falta de reglas claras al respecto.

La vicepresidenta ha instado al Congreso a aprobar una ley federal que garantice el acceso al aborto y ha criticado las prohibiciones en estados controlados por republicanos. Además, ha prometido que, si llega a la Casa Blanca, bloqueará cualquier legislación de los republicanos del Congreso para prohibir el aborto a nivel nacional.

Preguntado sobre si vetaría una prohibición nacional al aborto, Trump se mostró esquivo al afirmar que no sería necesario porque esta no superaría la aprobación del Congreso. Y en un intento por cortejar a votantes independientes, reiteró su idea de hacer que el tratamiento de fecundación in vitro sea gratuito para las mujeres.