En incertidumbre la nueva relación bilateral con Estados Unidos

“En este momento Latinoamérica no tiene ningún significado, ni va a incidir en lo positivo el triunfo de Trump, o lo que pudo haber sido el triunfo de la señora Harris”, reafirmó Pineda Alvarado.

Con un republicano o un demócrata se seguirá en lo mismo. En su primer gobierno, Trump trató muy mal a las naciones de este continente. “En cuanto a Honduras, este país no está en la agenda política de Estados Unidos como para que podamos vernos afectados o beneficiados”, sostuvo el reconocido analista Raúl Pineda Alvarado.

Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría traer una nueva configuración al escenario mundial y nacional para el próximo año -cuando asuma el cargo-, coinciden varios analistas, aunque otros expertos concluyen que no variará mucho.

Incluso, el tema de la eliminación de la extradición, “ya lo arreglaron en la visita a Florida. La relación con China continental no es un tema que preocupe a los norteamericanos. Lo que sí no deben perder de vista en la región centroamericana es la presencia de los iraníes en Nicaragua, la instalación de una base militar rusa en ese territorio, y tal vez la presencia de oficiales de la policía de Honduras recibiendo entrenamiento en Rusia y en Nicaragua”, advirtió Pineda Alvarado.

Para él, los arrebatos verbales del gobierno de Xiomara Castro hacia la presente administración estadounidense son “pura retórica” y no generan impacto.

En cuanto a la política de seguridad no habría muchos cambios. Seguramente el gobierno de Trump pondría atención a la reciprocidad de los intereses compartidos como el fortalecimiento de capacidades que tienen que ver con la detección y la interceptación del crimen organizado, particularmente el narcotráfico en los espacios aéreos, terrestres y marítimos.

Advirtió que al gobierno actual le tocará rectificar respecto al discurso confrontativo que tiene con Estados Unidos. Y si no lo hace, de repente la administración Trump tendrá menos paciencia para tolerar este tipo de lenguaje antidiplomático y recurrirá a las presiones que son naturales para cambiar esa retórica.

Si hay algo en que los analistas coinciden es que la política exterior de Estados Unidos es estable, muy sólida, y normalmente lo que cambia es la forma como cada gobernante implementa su estilo. Unos con más rudeza que otros.

Pero el regreso de Trump, partiendo de su ácido discurso antiinmigrante en la campaña electoral, no deja de meter miedo sobre todo para aquellos que tienen familiares indocumentados en Estados Unidos, que temen masivas deportaciones, sobre todo como una acción de represalia ante la actitud hostil del gobierno Castro hacia lo que ellos llaman intromisión del imperio.

De acuerdo con el abogado y analista Juan Carlos Barrientos “la política norteamericana es igual, estén los demócratas o estén los republicanos, eso no cambia. Los norteamericanos, recuerden, no tienen amigos. La política para Honduras y todos estos países va a seguir siendo la misma. No va a cambiar en absolutamente nada”, manifestó.

“¿Sabía que el expresidente Barak Obama fue el máximo deportador de hondureños y de latinoamericanos en general? ¿Sabía que Obama prometió reformas a la ley migratoria y no lo hizo? Lo mismo hizo Bill Clinton. Estoy hablando de demócratas. Así venga uno y se vaya otro, da lo mismo”, cuestionó.