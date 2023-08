Zuheilyn Clemente es la nueva Miss Honduras Universo 2023

La respuesta de Zuheilyn Clemente fue: “Muy buenas noches, lastimosamente en pleno siglo XXI todavía hay países donde hay mucha violencia en contra de la mujer. A corto plazo, yo me imagino este país destrozado o muchos países, porque recordemos que estamos en una época donde la mujer no solamente es belleza, es empoderamiento, es fuerza...”

“Buenas noches, gracias a todas las personas que creyeron en mí desde el primer momento. Desde que decidí participar en mis Honduras Universo, me comprometí no solo conmigo misma, sino que con todos ustedes para esforzarme día con día, con mucha disciplina, para lograr muchas cosas importantes en El Salvador. Y espero su apoyo, su dedicación y por supuesto, todos esos mensajes bonitos que siempre me han dado, lo recibo con mucho amor y mucho cariño. Gracias. Estoy muy feliz con el resultado, también quiero felicitar a cada una de las candidatas que tienen todo para ser unas reinas, ya son unas reinas. Felicidades a ellas también porque también se llevan una corona el día de hoy. Muchísimas gracias”.