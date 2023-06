CDMX, México. Wendy Guevara, la sensación en “La Casa de los Famosos: México”, habló de uno de los momentos más personales de su juventud: cuando su padre se dio cuenta de sus preferencias sexuales. Durante una conversación en el reality show, Wendy recordó que durante su infancia ya comenzaba a maquillarse con los cosméticos de su mamá. A su vez relató; “Mi papá era alcohólico y drogadicto. Un día yo todavía andaba de niño, y ya me maquillaba en la calle, siempre traía un morralito y le agarraba a mi mamá su lápiz. un enchinador y un rímel, y a la vuelta de mi casa me maquillaba. Antes de llegar a mi casa me desmaquillaba, pero me quedaban negros los ojos por el delineador. Me decían si me había maquillado y yo les decía que no”, recordó Wendy.

En una ocasión, después de varias veces que Wendy llegó con los ojos manchados por el delineador, su padre le pidió que se acercara completamente alcoholizado. Wendy esperaba un golpe, sin embargo, lo único que hizo su papá fue pedirle un favor.

“Un día mi papá me sentó y me dijo: ‘ven hijo, quiero hablar contigo’. Andaba tomado, y yo decía ‘¡Ay! Me va a pagar’. Me pegaba, pero yo amo a mi papá, no le tengo resentimiento, porque sé que estaba enfermo. ‘Oye, quiero decirte algo, ya sé, todos sabemos, tú eres gay’. Yo nunca dije nada, me quedé en una silla con un miedo... ‘Sé que te atraen los muchachos, lo único que te pido es que no te vistas de mujer’. Pero era lo que más añoraba”, confesó Wendy a sus compañeros en “La Casa de los Famosos”. .

Anteriormente, Wendy ya había compartido varios detalles de su vida antes de saltar a la fama gracias al video viral de “Las Perdidas”.

Nació como Luis Carmen Guevara Venegas, y desde muy joven se dio cuenta que le atraían los hombres. “como en sexto (de primaria) me gustaban mucho mis compañeros; no tenía aquel pensamiento de sexo, sólo me gustaba abrazarlos. Las niñas no me llamaban la atención, nada”, declaró en una entrevista para TvNotas.

