Video muestra golpiza de influencer Fofo Márquez a mujer que rayó su auto

Completamente cegado por la ira, Márquez golpeó en el rostro a la indefensa fémina, quien había bajado de su vehículo con el fin de solventar la situación por medio del diálogo.

“Le dije, déjame, voy por un papel, le voy a hablar al seguro. Lo que pasa es que entro yo, ya estaba estacionada aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, se veía que no era tan grave, la chava no se bajaba ni nada, entonces me bajo y le comenté en buen plan que tratara de meter los espejos”, dijo la fémina entre lágrimas y con el rostro ensangrentado.

“El chavo creyó que yo me iba a ir, le dije que iba a sacar unos papeles del seguro e iba viendo la camioneta y dijo que se le hacía que no y ahí empezó a patearme”, añadió con sumo dolor e indignación por el brutal ataque.

Tras golpear salvajemente a la mujer, otro clip muestra el momento en que Fofo Márquez discute y lanza una patada contra dos hombres que intentaron confrontarlo.