¿Thalía está soltera? Tommy Mottola responde en medio de los rumores

Estas teorías de ruptura habrían surgido luego de una publicación que “Marimar” hizo en sus redes sociales. “Estar soltera combina con mi outfit”, escribió la actriz junto a una fotografía presumiendo su jovial look denim.

La razón detrás de este escrito no sería nada más que la promoción de su nueva canción “Estoy soltera”, en colaboración con Farina y Leslie Shaw .

“Estoy traumada. Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo”, aseguró.

“De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7”, explicó la intérprete de “María Mercedes”.

“Esto me empezó a finales del año pasado. No les había dicho nada, porque pensé que se iba a terminar, pero no. Sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años”, aseveró.