Breakfast de los seniors 2023 DelCampo School

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La evocación rústica y arquitectura contemporánea de Invernaderos del Trigo, en El Hatillo, se prestó para el primer encuentro social de la promoción 2023 de DelCampo School.

Los 61 futuros bachilleres bilingües celebraron su tradicional senior breakfast, una normativa cita que marca el inicio festivo de su último ciclo escolar. La generación 2023, que corre bajo el lema Out of This World, arribó a la cita programada a las 9:00 AM, ataviados en atuendos cálidos de tonos sobrios y neutros —y uno que otro arriesgado en gamas vibrantes—.