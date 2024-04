Shin Fujiyama recorre 22 kilómetros más para reparar escuela en Tegucigalpa

CORTÉS, HONDURAS.- A pesar del extenuante cansancio físico y las altas temperaturas de la zona, Shin Fujiyama no se detiene en su objetivo por recaudar fondos para la reconstrucción de la Escuela Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y este lunes busca acumular 22 kilómetros más en su cruzada por la Educación .

“Comienza el día 4 del reto, hoy tenemos que ser más rápidos porque todo el país se encuentra en alerta verde por el eclipse solar que sucederá de 11 am a 1 pm. Al final del día tengo una sorpresa para todas las personas de Santa Bárbara”, posteó en su cuenta de Instagram al momento de partir hacia Pito Solo.

Consciente de la alerta verde emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Copeco) con motivo del eclipse, Shin Fujiyama inició la carrera a las 7:00 AM acompañado por el equipo que siempre está junto a él creando contenido para su canal de YouTube y cadetes de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).

El fenómeno natural comenzará a apreciarse parcialmente en territorio hondureño entre 11:30 AM y 1:30 PM, razón por la cual el japonés empezó desde muy temprano su cuarto día de recorrido.

“El sol cada vez está más fuerte y los kilómetros que he recorrido me han pasado factura, gracias a todos los que me han acompañado hasta ahora, esto es por todo Honduras. Sí, se puede”, añadió.

Al igual que desde el comienzo, el recorrido de Fujiyama ha estado acompañado por niños, influencers, personas de todas las edades, entre otros, que han acuerpado esta actividad motivada por el espíritu altruista del japonés.

De un trayecto trazado en 250 kilómetros, Shin Fujiyama está por completar este día un total de 90 kilómetros recorridos con mucho esfuerzo y sin ceder en el afán de recaudar los fondos necesarios para ayudar a la reconstrucción de la Escuela Experimental de la UNAH.